Российский микровертолет преодолеет минные поля

Глава ЦКБР Кузякин: Созданный в России микровертолет преодолеет минные поля

Созданный в России пилотируемый микровертолет поможет бойцам преодолевать минные поля и водные преграды. Об этом ТАСС рассказал генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

«Принципиально новое изделие способно летать ниже уровня деревьев, маневрируя между препятствиями не хуже спортивного байка», — сказал руководитель.

Глава организации добавил, что сборка выполненного по соосной схеме микровертолета на месте занимает полчаса, а его отличительными особенностями выступают маневренность и простота управления.

Ранее Кузякин на страницах газеты «Известия» сообщил, что американские беспилотные летательные аппараты Hornet («Хорнет»), известные как «Марсианин», используемые Вооруженными силами Украины в прифронтовых районах, благодаря оптической одометрии «игнорируют» российские средства радиоэлектронной борьбы.

Также в июне глава ЦКБР назвал российские дроны-камикадзе семейства «Герань» являются произведением инженерного искусства.