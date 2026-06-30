Российская модель показала фото топлес и восхитила соцсети

Звезда шоу «Холостяк», российская модель Лиза Адаменко показала фото топлес и восхитила соцсети. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Манекенщица поделилась студийными кадрами, сделанными во время беременности. Она предстала перед камерой в блестящей макси-юбке и с обнаженной грудью, которую прикрывала руками.

Пользователи высказались о публикации в комментариях. «Как это красиво», «Куколка», «Неземная малышка», «Волшебно», — заявили юзеры.

Адаменко родила первенца в текущем месяце во Флорианополисе, Бразилия, что позволит ему получить местный паспорт. Личность возлюбленного модель не раскрыла.

Известно, что Адаменко была в скандальном браке с бизнесменом Валентином Ивановым. В интервью манекенщица признавалась, что познакомилась с на тот момент 51-летним предпринимателем, когда ей было 13 лет. По словам девушки, мужчина якобы совратил ее в подростковом возрасте и регулярно применял к ней насилие.

Ранее в июне бывшая жена экс-президента Банка Москвы Андрея Бородина Татьяна Корсакова полуголой снялась для обложки журнала Vogue Czechoslovakia.