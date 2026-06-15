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13:16, 15 июня 2026Ценности

Совращенная в 13 лет российская модель родила первенца

Совращенная в 13 лет российская модель Лиза Адаменко родила первенца
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Юлия Морозова / ТАСС

Совращенная в 13 лет российская модель, звезда шоу «Холостяк» Лиза Адаменко родила первенца. Интервью с ней публикует The Voice.

Манекенщица родила ребенка в Флорианополисе, Бразилия, что позволит ему получить местный паспорт. Она отметила, что ей долгое время удавалось скрывать беременность от окружающих. Также журналисты поинтересовались, как Адаменко смогла довериться новому избраннику, личность которого не раскрывает.

«[Он] ухаживал, уделял время, банальное женское счастье», — заявила 27-летняя модель.

Известно, что ранее Адаменко была в скандальном браке с бизнесменом Валентином Ивановым. В интервью манекенщица признавалась, что познакомилась с, на тот момент 51-летним, предпринимателем, когда ей было 13 лет. По словам девушки, мужчина якобы совратил ее в подростковом возрасте и регулярно применял к ней насилие.

Ранее в июне сообщалось, что старшая дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета беременна третьим ребенком.

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