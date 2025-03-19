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12:49, 19 марта 2025Бывший СССР

Глава парламента Казахстана обвинил Назарбаева в кризисе в стране

Кошанов: Суперпрезидентская форма правления Назарбаева привела к кризису
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)
Нурсултан Назарбаев

Нурсултан Назарбаев. Фото: akorda. kz / Globallookpress.com

Форма правления первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева привела к политическому кризису в стране. Об этом заявил спикер Мажилиса (нижней палаты) парламента республики Ерлан Кошанов, передает агентство «Казинформ».

«На протяжении тридцати лет Казахстан был страной с суперпрезидентской формой правления. Однако, со временем, действовавшая долгие годы модель привела к серьезному политическому кризису», — подчеркнул Кошанов.

По его словам, в Казахстане при Назарбаеве власть и капитал были чрезмерно сконцентрированы «у отдельных групп и одной личности». Спикер Мажилиса отметил, что это раздражало общество и тормозило развитие страны, в связи с чем было важно «обнулить» политическую архитектуру в республике.

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