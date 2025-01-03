Токаев назвал предопределивший кризис в Казахстане поступок Назарбаева

Токаев: участие Назарбаева в саммите СНГ привело к кризису власти в Казахстане

Участие первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в неформальном саммите Содружества Независимых Государств (СНГ) в 2021 году стало одним из событий, предопределивших кризис власти в стране. Об этом в интервью казахстанской газете «Ана тiлi» заявил нынешний глава страны Касым-Жомарт Токаев.

В ноябре 2021 года на заседании Astana Club Назарбаев заявлял о своем возможном возвращении в Акорду — резиденцию президента Республики Казахстан. В пример он приводил Махатхира Мохамада — бывшего премьера Малайзии, который вернулся на пост спустя 15 лет после отставки. В декабре того же года Назарбаев появился на саммите СНГ в Санкт-Петербурге. По словам Токаева, именно эти поступки его предшественника привели к кризису власти в республике.

Токаев отметил, что отрицать достижения Назарбаева на посту президента неправильно. Тем не менее, он признал, что Назарбаев нередко ошибался. Даже после ухода отставку, оставшись председателем Совета безопасности Казахстана, он, как отмечает Токаев, «не отличался политической деликатностью». По словам нынешнего главы республики, Назарбаев регулярно проводил у себя совещания с участием премьер-министра, председателя Национального банка, министров и акимов. «Появилась даже шутка: "Назарбаев после отставки пошел на повышение: получил в подчинение президента"», — рассказал Токаев.

Как заявил действующий президент, это породило волну слухов о двоевластии, и «чиновничий класс впал в смятение, посещая то один, то другой кабинеты и путаясь в поручениях». Токаев отметил, что сейчас общается с Назарбаевым примерно раз в месяц по телефону.

Ранее сообщалось, что первый президент Казахстана совершил визит в Кремль и встретился с президентом России Владимиром Путиным. Инициатором встречи, по словам Токаева, был Назарбаев.