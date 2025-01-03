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10:15, 3 января 2025Бывший СССР

Назарбаев посетил Кремль

Токаев рассказал о визите Назарбаева в Кремль
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alexei Nikolsky / Kremlin / Reuters

Первый президент Казахстана совершил визит в Кремль и встретился с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил действующий глава среднеазиатской республики Касым-Жомарт Токаев в интервью казахстанской газете «Ана тiлi».

По его словам, встреча прошла в декабре и была второй за год. «О первой встрече в начале осени в СМИ не сообщалось. Они, видимо, встречаются как давние друзья и коллеги, им есть что вспомнить», — заявил действующий президент Казахстана.

Инициатором встреч, по словам Токаева, является Назарбаев. Нынешний президент Казахстана сообщил, что для первого главы республики поездки в Москву стали практически традицией, зародившейся еще во времена Советского Союза. Тогда Назарбаев был советским партийным функционером.

Ранее Токаев сообщил, что Казахстан привержен стратегическому партнерству и союзническим отношениям с Россией. Президент Казахстана, по его же словам, обозначил данную позицию во время разговора с президентом России Владимиром Путиным во время последней встречи в Астане.

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