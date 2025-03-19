Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:54, 19 марта 2025Экономика

Российский фондовый рынок упал

Индекс Мосбиржи растерял весь рост на фоне итогов разговора Путина и Трампа
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

На старте торгов в среду, 19 марта, российский фондовый рынок теряет весь рост, наблюдавшийся на фоне ожидания телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Индекс Мосбиржи опустился ниже 3200 пунктов, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 10:30 он торгуется на уровне 3 193 пункта, хотя во вторник доходил до 3280 пунктов. Такой результат связан с неопределенностью итогов переговоров лидеров обеих стран.

Несмотря на позитивную оценку контакта со стороны Кремля и Белого дома, единственным результатом стало согласие России на взаимный с Украиной отказ от ударов по энергетической инфраструктуре, который ранее был предложен Киевом. Подвижек в вопросе перемирия не нашлось, а высказанные Россией условия выглядят довольно серьезными и вряд ли будут добровольно приняты украинскими властями.

Также обе стороны не упомянули вопрос санкций, ограничившись общими словами о перспективах экономического сотрудничества после завершения конфликта и восстановления отношений. Таким образом, инвесторы, ожидавшие сигналов о скором прекращении боевых действий, должны быть разочарованы новым раундом российско-американских переговоров.

Одновременно с фондовым рынком вниз пошел курс рубля. Доллар на рынке Forex приближается к 83 рублям (накануне опускался ниже 81 рубля), а юань на Мосбирже поднялся до 11,45 рубля.

    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал попытки ВСУ войти в Белгородскую область

    Появились подробности про похищенную в Ачинске школьницу

    Следователи попросили суд лишить свободы комика Останина по делу о вражде

    Турецкая лира резко упала на фоне задержания мэра Стамбула

    Приложения с рекламой заразили десятки миллионов смартфонов

    Россиянин попытался продать за границу военную радиостанцию и получил срок

    В Казахстане призвали бороться с ЛГБТ и иностранными кукловодами

    Тела прорвавшихся на российскую территорию бойцов ВСУ показали на видео

    В подземном переходе российского города мужчина пытался изнасиловать незнакомку и попался

    Российская авиакомпания запустила масштабную распродажу билетов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше