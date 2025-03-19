Российский фондовый рынок упал

Индекс Мосбиржи растерял весь рост на фоне итогов разговора Путина и Трампа

На старте торгов в среду, 19 марта, российский фондовый рынок теряет весь рост, наблюдавшийся на фоне ожидания телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Индекс Мосбиржи опустился ниже 3200 пунктов, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 10:30 он торгуется на уровне 3 193 пункта, хотя во вторник доходил до 3280 пунктов. Такой результат связан с неопределенностью итогов переговоров лидеров обеих стран.

Несмотря на позитивную оценку контакта со стороны Кремля и Белого дома, единственным результатом стало согласие России на взаимный с Украиной отказ от ударов по энергетической инфраструктуре, который ранее был предложен Киевом. Подвижек в вопросе перемирия не нашлось, а высказанные Россией условия выглядят довольно серьезными и вряд ли будут добровольно приняты украинскими властями.

Также обе стороны не упомянули вопрос санкций, ограничившись общими словами о перспективах экономического сотрудничества после завершения конфликта и восстановления отношений. Таким образом, инвесторы, ожидавшие сигналов о скором прекращении боевых действий, должны быть разочарованы новым раундом российско-американских переговоров.

Одновременно с фондовым рынком вниз пошел курс рубля. Доллар на рынке Forex приближается к 83 рублям (накануне опускался ниже 81 рубля), а юань на Мосбирже поднялся до 11,45 рубля.