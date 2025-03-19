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19:58, 19 марта 2025Силовые структуры

Издевавшийся над осужденным сотрудник колонии получил срок за превышение полномочий

В Саратовской области сотрудник УФСИН получил 3,2 года за превышение полномочий
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

В Саратовской области за превышение должностных полномочий к трем годам и двум месяцам колонии приговорен бывший сотрудник УФСИН. Об этом в среду, 19 марта, в своем Telegram-канале сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, 1 ноября 2023 года осужденный вместе с коллегой без законных оснований с помощью специальных средств издевался над осужденным, нарушавшим правила и режим учреждения. После сотрудники колонии поместили заключенного в штрафной изолятор. Преступление вскрылось благодаря сотрудникам отдела собственной безопасности.

Коллеге, участвовавшему в преступлении, удалось избежать наказания. Уголовное дело в отношении него было приостановлено в связи с заключением им контракта с Министерством обороны Российской Федерации и убытием в зону проведения специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что в российском городе арестовали оперуполномоченного за превышение должностных полномочий.

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