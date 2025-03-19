Аналитик Меркурис: Только Россия и США могут закончить конфликт на Украине

Решение о завершении конфликта на Украине будут принимать только Россия и США. Такое мнение высказал британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

Он отметил, что Украина и Европа не были приглашены за стол переговоров. По словам эксперта, теперь лишь Москва и Вашингтон будут участвовать в обсуждении урегулирования конфликта.

«Украинцы будут против, будут говорить, что не примут условия, будут жаловаться европейским друзьям, все это впереди. Но [глава России Владимир] Путин и [президент США Дональд] Трамп уже все решили», — заключил Меркурис.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Европа должна присутствовать за столом переговоров по урегулированию конфликта на территории республики.

