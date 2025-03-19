Койот укусил маленькую девочку и чуть не утащил ее в присутствии отца

В США койот чуть не утащил четырехлетнюю девочку

В городе Белвью, США, отец спас маленькую девочку, которую чуть не утащил койот. Об этом сообщает KIRO 7 News.

Койот напал на четырехлетнюю Лену, когда она выходила из дома с отцом, которого зовут Чан Тун. Девочка успела сделать всего шаг на улицу, как рядом с ней появился хищник.

Лена подумала, что перед ней стоит собака, и потянулась погладить ее. В этот момент, как вспоминает мужчина, койот укусил ее за руку и потащил в сторону. Чан Тун сразу же среагировал на происходящее и закричал на зверя. Тот испугался и отпустил девочку.

После нападения койота Чан Тун отвел дочь к врачу. Раны на ее руке оказались не особенно серьезными. Их обработали, сделали Лене прививку от бешенства и отпустили.

В последнее время нападения койотов на жителей Белвью участились. В тот же день, когда один койот укусил Лену, другой подкрался к группе школьников на автобусной остановке и попытался напасть на них. За несколько дней до этого зверь украл рюкзак, оставленный школьником на тротуаре.

До этого один койот укусил мужчину за ногу в гараже, а другой набросился на женщину, сидевшую на участке перед своим домом. Отмечается, что одного из нападавших зверей устранили, остальных еще ищут. Почему койоты стали такими агрессивными, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что в американском штате Колорадо четырехлетняя девочка провела ночь в больнице после неожиданной встречи с койотом. Она приняла его за собаку и подошла к нему опасно близко.