Четырехлетняя девочка приняла опасное животное за собаку и попала в больницу

В Колорадо маленькая девочка приняла койота за собаку и серьезно пострадала

В американском штате Колорадо четырехлетняя девочка провела ночь в больнице после неожиданной встречи с койотом. Об этом сообщает People.

Девочка заметила хищника, когда гуляла по парку еще с одним ребенком поздно вечером. Койот сидел за деревом, и дети приняли его за собаку. Они решили подойти к хищнику ближе, но тот был настроен агрессивно и напал на девочку. Койот схватил зубами ее голову и оставил на ней несколько серьезных ран.

Происходящее заметил отец девочки. Он бросился к ней на помощь и отпугнул опасное животное. Ребенок пострадал и был госпитализирован. Однако уже через день ее выписали из больницы.

Сейчас сотрудники парка ищут того койота. Они отмечают, что сложно будет вычислить, какой именно койот напал на девочку. Поэтому они планируют уничтожить как можно больше хищников, которых встретят во время охоты, и проверить их туши на бешенство. Пока эксперты не знают, что привело койота так близко к людям.

Ранее сообщалось, что блогер из США отправился в поход и проснулся ночью от леденящего кровь смеха. Оказалось, такие звуки издавала стая койотов, окруживших его палатку.

