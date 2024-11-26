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03:30, 26 ноября 2024Из жизни

Одинокий турист проснулся ночью от леденящего кровь смеха

Турист и блогер из США провел ночь в лесу в окружении стаи койотов
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Scott Goodwill / Unsplash

Блогер из США отправился в поход и проснулся ночью от леденящего кровь смеха. Об этом пишет Daily Mirror.

Люк Николс ведет популярный канал Outdoor Boys на YouTube. Он снимает видео о своих экспедициях в заповедные места и труднодоступные точки планеты. Николс показывает подписчикам навыки выживания в дикой природе, самостоятельно рыбачит и охотится. В очередном видео Николс рассказал, как его разбудил странных шум. «Сейчас около 2.30 ночи, и вокруг моего лагеря бродит большая стая койотов, — говорит он в ролике. — Я слышал, как они смеются и лают слева, а потом справа».

По словам Николса, он почти не спал, потому что провел ночь в окружении хищников, напряженно вслушиваясь в то, что происходит в лесу. Однако койоты не стали нападать на одинокого туриста.

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Утром Николс снял апдейт. «Они бегали по лесу вокруг палатки. Впервые я услышал их здесь, слева. Койтов было так много, что это было похоже на собачий питомник. Они смеялись, визжали и лаяли. Около двух часов ночи они ушли отсюда налево, а потом пробирались через лес к палатке. А где-то в четыре или пять утра вернулись сюда, и на этот раз я слышал их за палаткой», — поделился с подписчиками подробностями блогер.

Койоты иногда нападают на людей и домашних животных. Однако в отличие от многие других хищников обычно они не представляют серьезной угрозы. Специалисты советуют громко кричать или бросать камни в их сторону, если койоты начинают приближаться.

Ранее сообщалось, что в США гулявший по лесу мужчина подвергся нападению койота и расправился с ним голыми руками. Позже экспертиза подтвердила, что хищник был заражен бешенством.

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