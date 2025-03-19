Крокодил растерзал 16-летнего школьника

Citizen Digital: В Кении крокодил убил 16-летнего ученика средней школы

В Кении крокодил утащил под воду школьника и растерзал его. Об этом сообщает Citizen Digital.

Нападение произошло в административном округе Бомет. 16-летний ученик средней школы находился у реки, когда крокодил схватил его и утащил на глубину.

Когда останки извлекли из реки, выяснилось, что школьник получил тяжелые травмы ног, груди и бедер. Местные власти заявили, что подобное происшествие беспрецедентно для района, так как крокодилов там почти нет. Предполагается, что рептилия сбежала из заповедника Масаи-Мара в поисках еды.

Службы охраны дикой природы Кении начала расследование инцидента по требованию жителей района, которые теперь опасаются за свою безопасность.

Ранее сообщалось, что в Индонезии крокодил растерзал женщину. Рептилия схватила 43-летнюю Тарти Коленгсусу за ногу, когда она собирала водяной батат в реке.