Участник экстремального телешоу обнаружил неприятный сюрприз в интимном месте

Участник экстремального реалити-шоу Tempting Fortune («Искушение фортуны») на британском телеканале Channel 4 обнаружил пиявку в интимном месте. О неприятном сюрпризе, с которым столкнулся конкурсант, рассказал ведущий программы Пэдди МакГиннесс, передает Metro.

Съемки шоу проходили на малайзийском архипелаге Лангкави. «Есть участки рек, которые местные жители называют "городами пиявок", — одну из них участник нашел на своем половом органе», — заявил МакГиннесс.

При этом он не уточнил, кто именно из участников шоу обнаружил у себя на теле беспозвоночное.

Ранее звезда американского реалити-шоу «Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз» Брэнди Глэнвилл пожаловалась на симптомы загадочной болезни. В частности, она сообщила, что стала ощущать неприятный вкус во рту, а на шее у нее возникли болезненные образования.

Tempting Fortune («Искушение фортуны») выходит на Channel 4 с 2023 года. В эфире программы участники проходят различные испытания ради приза в размере 300 тысяч фунтов стерлингов (примерно 31,8 миллиона рублей).