Медведев посмеялся над словами Зеленского об Украине в меню Путина

Медведев: В столовой с Украиной в меню только Россия и Америка

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посмеялся над словами украинского лидера Владимира Зеленского, что Украина находится «в меню» у президента РФ Владимира Путина. Свое мнение он выразил в соцсети X.

«Телефонный разговор Путина и [президента США Дональда] Трампа подтвердил известную идею — в столовой только Россия и Америка. В меню: легкие закуски — брюссельская капуста, британская рыба с чипсами и парижский петух. Основное блюдо — котлета по-киевски. Приятного аппетита!», — поиронизировал политик.

После переговоров Путина и Трампа Зеленский заявил, что Украина — «не салат и не компот, чтобы быть в меню у Путина, несмотря на его аппетиты». Так он ответил военному аналитику Майклу Кларку, который в интервью Sky News высказался об отсутствии Украины за столом переговоров. «Если тебя нет за столом, ты в меню», — указал журналист.