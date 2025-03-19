МИД России выразил протест послу Молдавии из-за инцидента с посольством

МИД выразил протест послу Молдавии в Москве в связи с блокированием посольства

МИД России выражает протест послу Молдавии в Москве Лилиану Дарию в связи с блокированием посольства РФ в Кишиневе из-за сообщения о минировании. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«В связи с инцидентом послу Молдавии в Москве Лилиану Дарию со стороны МИД России был заявлен решительный протест и адресовано требование о скорейшем снятии провокационной блокады российской дипмиссии в Кишиневе», — сказано в заявлении.

Уточняется, что молдавская сторона нарушила свои международные обязательства в соответствии с Венской конвенцией 1961 года. Дело в том, что прибывшие к посольству правоохранители не пустили на территорию дипмиссии посла РФ, а находившиеся внутри сотрудники и члены их семей не могли выйти в город.

При этом официальных уведомлений о якобы имевшем место минировании само посольство от властей не получало, добавили в МИД РФ.

В конце января РФ заявила протест послу Молдавии в Москве из-за публикации конфиденциальной ноты российского посольства по вопросам поставок газа. В ведомстве добавили, что российская сторона рассматривает этот случай «как очередной недружественный шаг, подрывающий доверие к молдавской дипломатии».