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17:42, 19 марта 2025Россия

Мирные жители пострадали при атаке украинского дрона в Курской области

Врио курского главы Хинштейн сообщил о двух пострадавших при атаке БПЛА
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Два мирных жителя пострадали при атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщил врио главы российского региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Все произошло в селе Мокрушино Беловского района. Ранения получили 44-летний мужчина и 51-летняя женщина. Их уже доставили в Беловскую центральную районную больницу, где они находятся под контролем врачей.

«Уважаемые жители, в очередной раз напоминаю про действующий запрет на въезд в ряд населенных пунктов приграничья. (...) Воздержитесь от поездок в приграничные районы, пока там не будет полностью безопасно!», — написал чиновник.

19 марта президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы (ВС) РФ завершают разгром украинской группировки, которая находится в Курской области. Он также отметил, что российские войска провели в регионе несколько разгромных операций.

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