Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:18, 19 марта 2025Россия

Путин заявил о завершающем этапе разгрома ВСУ в Курской области

Президент Путин: Российские войска завершают разгром ВСУ в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска завершают разгром Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, чьи слова приводит ТАСС.

Глава государства во время расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры отметил, что Вооруженные силы (ВС) России провели несколько операций в регионе.

«Завершают разгром группировки войск противника в Курской области», — пояснил он.

6 августа 2024 года украинские войска вторглись в Курскую область. Бои в регионе идут до сих пор. В ходе наступательных операций Вооруженным силам России удалось освободить большинство населенных пунктов, включая город Суджа, которая перешла под контроль российских войск 13 марта.

Наибольшую известность в ходе боев за Суджу получила операция по скрытому заходу в тыл украинским войскам по трубе, которую ранее использовали для прокачки газа в Европу. Операция, получившая название «Поток», была признана успешной и, по заявлению командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, войдет в учебники истории.

    Обсудить
    Последние новости

    Россия сбила свои беспилотники после приказа Путина не бить по объектам энергетики Украины. А ВСУ ударили по нефтебазе на Кубани

    Новый глава «Роскосмоса» отреагировал на звание краша россиянок

    Двух туристок из Европы оштрафовали за «позорные» танцы на улице Таиланда

    В Кремле раскрыли ситуацию вокруг прекращения контрразведки США против России

    Путин поручил Генпрокуратуре следить за тратой средств на гособоронзаказ и нацпроекты

    Путин назвал всех военных ВСУ и наемников в Курской области террористами

    Путин потребовал повысить защищенность от терроризма мест массового пребывания россиян

    Объяснены причины весеннего обострения

    Путин заявил о ряде дерзких операций российских войск в Курской области

    В российском городе отключили электричество из-за паводка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше