Президент Путин: Российские войска завершают разгром ВСУ в Курской области

Российские войска завершают разгром Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, чьи слова приводит ТАСС.

Глава государства во время расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры отметил, что Вооруженные силы (ВС) России провели несколько операций в регионе.

«Завершают разгром группировки войск противника в Курской области», — пояснил он.

6 августа 2024 года украинские войска вторглись в Курскую область. Бои в регионе идут до сих пор. В ходе наступательных операций Вооруженным силам России удалось освободить большинство населенных пунктов, включая город Суджа, которая перешла под контроль российских войск 13 марта.

Наибольшую известность в ходе боев за Суджу получила операция по скрытому заходу в тыл украинским войскам по трубе, которую ранее использовали для прокачки газа в Европу. Операция, получившая название «Поток», была признана успешной и, по заявлению командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, войдет в учебники истории.