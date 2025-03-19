Молдавский депутат получил гражданство России из-за преследования на родине

РИА: Нестеровский получил гражданство России из-за преследования в Молдавии

Депутат парламента Молдавии Александр Нестеровский получил гражданство России из-за политического преследования на родине. Об этом сообщил его адвокат, передает РИА Новости.

«Александр Нестеровский получил российское гражданство специальным указом президента России», — сообщил адвокат.

По его словам, подконтрольный правящей партии и президенту республики Майе Санду суд планирует вынести приговор со сроком лишения свободы в отношении Нестеровского.

В июле прошлого года Нестеровский заявлял, что оппозиционный блок «Победа» молдавского парламента продолжит работу по восстановлению связей с Россией. По его словам, эти связи являются стратегически важными для развития Молдавии, а взаимодействие с Россией открывает возможности для инвестиций, торговли и обмена технологиями.