Момент взрыва «Газели» возле магазина «Магнит» в российском городе попал на видео

Появилось видео момента взрыва «Газели» около «Магнита» в Тверской области

Момент взрыва «Газели» на перекрестке в городе Конаково Тверской области попал на видео. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «112».

На кадрах, снятых видеорегистратором из другой машины, виден грузовой автомобиль, проезжающий мимо магазина «Магнит». При повороте на дорогу «Газель» взрывается, а снимающая камера опрокидывается.

О ЧП сообщалось ранее 19 марта. Известно, что взорвался кислородный баллон внутри автомобиля. Водителя спасти не удалось. Предварительно, среди прохожих никто не пострадал.

Последствия взрыва попали на видео. На кадрах видно, что от взрывной волны повредился фасад магазина, а улицу усыпало деталями автомобиля.