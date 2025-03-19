Газель взорвалась на перекрестке в российском городе

Mash: В Тверской области на перекрестке взорвалась Газель с кислородным баллоном

В Тверской области на перекрестке взорвалась Газель с кислородным баллоном внутри. Об этом сообщил Mash в своем Telegram.

По данным канала, водителя спасти не удалось. Предварительно, среди прохожих никто не пострадал.

Последствия взрыва попали на видео. На кадрах видно, что от взрывной волны повредился фасад магазина, а улицу усыпало деталями автомобиля, фрагментами поврежденных вывесок и облицовки близлежащего дома.

Ранее в Москве в квартире жилого дома произошел взрыв. Предварительно, владелец пытался заправить свою зажигалку в форме гранаты. Пострадавших нет.