Появились кадры с места взрыва в многоэтажке на севере Москвы

В сети появилось видео с места взрыва в квартире многоэтажки на Нижней Масловке в Москве. Ролик опубликовала Baza в Telegram.
На кадрах, снятых очевидцем, видно, что взрывная волна выбила окно, раскидав осколки по улице.
По информации издания, взрыв прогремел около шести утра в трехкомнатной квартире, где проживают четыре человека. Очаг возгорания находился на полке с горючими жидкостями.
В свою очередь, Shot выяснил, что инцидент произошел в момент, когда владелец пытался заправить свою зажигалку в форме гранаты. Пострадавших в результате происшествия нет.
Установлением обстоятельств взрыва занялась столичная прокуратура. Как сообщило ведомство в Telegram, предварительно, причиной хлопка стал аэрозольный баллон.
Ранее взрыв прогремел в пятиэтажном доме в Белореченске Краснодарского края. В результате пострадали пять человек. Взрывная волна разбросала осколки в радиусе 20 метров.