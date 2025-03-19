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10:14, 19 марта 2025Россия

Появились кадры с места взрыва в многоэтажке на севере Москвы

Опубликовано видео с места взрыва в многоэтажке на Нижней Масловке в Москве
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В сети появилось видео с места взрыва в квартире многоэтажки на Нижней Масловке в Москве. Ролик опубликовала Baza в Telegram.

На кадрах, снятых очевидцем, видно, что взрывная волна выбила окно, раскидав осколки по улице.

По информации издания, взрыв прогремел около шести утра в трехкомнатной квартире, где проживают четыре человека. Очаг возгорания находился на полке с горючими жидкостями.

В свою очередь, Shot выяснил, что инцидент произошел в момент, когда владелец пытался заправить свою зажигалку в форме гранаты. Пострадавших в результате происшествия нет.

Установлением обстоятельств взрыва занялась столичная прокуратура. Как сообщило ведомство в Telegram, предварительно, причиной хлопка стал аэрозольный баллон.

Ранее взрыв прогремел в пятиэтажном доме в Белореченске Краснодарского края. В результате пострадали пять человек. Взрывная волна разбросала осколки в радиусе 20 метров.

ЖЗЛ
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