Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
03:48, 19 марта 2025Силовые структуры

Мошенники начали переводить россиянам деньги

РИА: Мошенники начали переводить россиянам деньги
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Елизавета Семина / РИА Новости

Мошенники начали переводить россиянам деньги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде.

Злоумышленники предлагают за вознаграждение или процент переводить деньги дальше, якобы победителям лотереи. В действительности так преступники осуществляют движение денежных средств, полученных незаконным путем.

Ранее сообщалось, что крупные российские банки с 1 октября будут обязаны добавить в свои мобильные приложения специальную кнопку, которая позволит клиентам оперативно заявлять о мошенническом переводе. Пострадавшие также смогут получить от банка электронную справку об операциях для обращения в полицию, что упростит процедуру подачи заявления в правоохранительные органы.

    Обсудить
    Последние новости

    Трамп рассказал о преимуществе России на поле боя

    Канье Уэст показал откровенное фото Бьянки Цензори

    Участник экстремального телешоу обнаружил неприятный сюрприз в интимном месте

    В США обвинили Украину в начале конфликта с Россией

    В Судже рассказали о сгоревшей из-за удара ВСУ семье с ребенком

    Порошенко напомнил об обещании Зеленского

    Мошенники начали переводить россиянам деньги

    Новый начальник генштаба Украины объявлен в розыск в России

    Муж с женой вырезали нерожденного ребенка из живота 16-летней знакомой

    ВСУ атаковали нефтебазу в российском городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше