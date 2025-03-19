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14:39, 19 марта 2025Экономика

Москвичам назвали время прихода погоды для загара

Синоптик Вильфанд: На следующей неделе потеплеет до плюс 14 градусов
Мария Черкасова

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В начале следующей недели столбики термометров в столице России могут подняться до отметки плюс 14 градусов. Об этом агентству «Москва» сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В воскресенье, 23 марта, и понедельник, 24 марта, будет теплее плюс 10 градусов. Днем прогнозируется от 6 до 11 градусов Цельсия. Ожидается солнечная погода, воздушные массы будут перемещаться с юга. Во вторник, 25 марта, днем ожидается от 9 до 14 градусов.

По словам Вильфанда, погода будет такой, что, «если час стоять на улице, то можно и загореть».

Ранее синоптик Татьяна Позднякова сообщила, что потепление придет в столицу уже к концу текущей недели, когда дневные температуры будут достигать плюс 4-8 градусов Цельсия. На фоне этого весь выпавший снег растает, предупредила специалист.

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