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13:05, 19 марта 2025Экономика

Назван срок прихода весеннего тепла в Москву

Синоптик Позднякова: Весеннее тепло придет в Москву во второй половине марта
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Весеннее тепло придет в Москву и область во второй половине марта. Такой срок назвала жителям столичного региона главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова, пишет 360.ru.

По словам синоптика, это приведет к нехватке осадков в первый месяц весны. «Пока что выпала только половина месячной нормы осадков. Скорее всего, март закончится с их дефицитом. Это не очень хорошо для природы», — пояснила Позднякова.

Потепление придет в столицу уже к концу текущей недели, ожидает метеоролог — дневные температуры будут достигать плюс 4-8 градусов Цельсия. На фоне этого весь выпавший снег растает. В последнюю декаду марта ожидается устойчивое тепло. Среднесуточные температуры будут выше климатической нормы и должны достигать плюс 10 градусов.

Ранее Позднякова рассказала, что в апреле температура воздуха в Москве превысит климатическую норму в среднем на 3 градуса.

Вот это да!
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