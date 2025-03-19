Назван срок прихода весеннего тепла в Москву

Синоптик Позднякова: Весеннее тепло придет в Москву во второй половине марта

Весеннее тепло придет в Москву и область во второй половине марта. Такой срок назвала жителям столичного региона главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова, пишет 360.ru.

По словам синоптика, это приведет к нехватке осадков в первый месяц весны. «Пока что выпала только половина месячной нормы осадков. Скорее всего, март закончится с их дефицитом. Это не очень хорошо для природы», — пояснила Позднякова.

Потепление придет в столицу уже к концу текущей недели, ожидает метеоролог — дневные температуры будут достигать плюс 4-8 градусов Цельсия. На фоне этого весь выпавший снег растает. В последнюю декаду марта ожидается устойчивое тепло. Среднесуточные температуры будут выше климатической нормы и должны достигать плюс 10 градусов.

Ранее Позднякова рассказала, что в апреле температура воздуха в Москве превысит климатическую норму в среднем на 3 градуса.