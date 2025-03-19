Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:20, 19 марта 2025Экономика

Москвичам рассказали о погоде в апреле

Синоптик Позднякова: Температурная аномалия в апреле составит 3 градуса
Мария Черкасова

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Предстоящий апрель в столице ознаменуется температурной аномалией в среднем в плюс 3 градуса. Об этом у себя в Telegram-канале сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Таким образом средняя месячная температура воздуха готова будет преодолеть отметку плюс 10 градусов. Апрель 2025 года по температуре воздуха будет похож на апрель 2024 года. При этом в будущем апреле маловероятен как дефицит, так и избыток дождей. В прошлом году в Москве апрель отметился избытком осадков — норма в 37 миллиметров была превышена на 130-150 процентов, напомнила синоптик.

Март в столице завершится со значительной положительной аномалией температуры воздуха и дефицитом осадков. Ранее синоптик Евгений Тишковец сообщил, что среда, 19 марта, окажется последним морозным днем в марте. С наступлением дня весеннего равноденствия в четверг, 20 марта, природа вновь запустит механизм потепления. В выходные, 22 и 23 марта, воздух прогреется до плюс 8-10 градусов Цельсия.

    Обсудить
    Последние новости

    Под Красноярском неизвестные похитили 15-летнюю школьницу. Ее родителям отправили видео с кладбища и требуют полмиллиона рублей

    В США дали оценку Трампу после беседы с Путиным

    Захарова назвала маразмом планы Великобритании и ЕС по активам России

    В Starlink появился самый дешевый тариф

    Украинские мошенники по новой схеме обманули российскую пенсионерку на 1,3 миллиона рублей

    Похитители отправили родителям второе видео с пропавшей в Ачинске девочкой

    Бывший возлюбленный Кендалл Дженнер снялся в рекламе без штанов

    В России предложили ввести минимальные цены на специи

    Минфин оценил идею ввода платежного роуминга для QR-кодов

    Звезда популярного телешоу попал в больницу после жестокого нападения домашнего животного

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше