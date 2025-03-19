Москвичам рассказали о погоде в апреле

Синоптик Позднякова: Температурная аномалия в апреле составит 3 градуса

Предстоящий апрель в столице ознаменуется температурной аномалией в среднем в плюс 3 градуса. Об этом у себя в Telegram-канале сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Таким образом средняя месячная температура воздуха готова будет преодолеть отметку плюс 10 градусов. Апрель 2025 года по температуре воздуха будет похож на апрель 2024 года. При этом в будущем апреле маловероятен как дефицит, так и избыток дождей. В прошлом году в Москве апрель отметился избытком осадков — норма в 37 миллиметров была превышена на 130-150 процентов, напомнила синоптик.

Март в столице завершится со значительной положительной аномалией температуры воздуха и дефицитом осадков. Ранее синоптик Евгений Тишковец сообщил, что среда, 19 марта, окажется последним морозным днем в марте. С наступлением дня весеннего равноденствия в четверг, 20 марта, природа вновь запустит механизм потепления. В выходные, 22 и 23 марта, воздух прогреется до плюс 8-10 градусов Цельсия.