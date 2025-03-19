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09:06, 19 марта 2025Экономика

Москвичам рассказали о кусающейся погоде

Синоптик Тишковец: В столице продолжают кусаться мартовские морозы
Мария Черкасова

Фото: Новосильцев Артур / «АГН» Москва

В столичном регионе ослабевают, но продолжают кусаться мартовские морозы. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В Москве в 7:20 на метеостанции ВДНХ температура зафиксировалась на отметке минус 3,4 градуса. На Балчуге было минус 2,2 градуса. В Строгино похолодало до минус 3,9 градуса, на станции в Тушине — минус 5,1 градуса. Холоднее всего было в Бутове — минус 7,9 градуса. По области разброс минимальной температуры составил от минус 3,9 градуса в Клину до минус 11,8 градуса в Серебряных Прудах.

В Москве с утра ясная и тихая погода со штилевым ветром и видимостью 20 метров. Влажность воздуха 81 процент, атмосферное давление 748,9 миллиметра ртутного столба.

В течение дня благодаря прохождению теплого атмосферного фронта небо постепенно закроет многоярусным пирогом облаков. Во второй половине дня пройдут небольшие осадки в виде дождя и снега. Ветер сменится на юго-западный и западный со скоростью 4-9 метров в секунду, будет порывистым.

По словам синоптика, среда, 19 марта, окажется заключительным днем мартовского холода. С наступлением дня весеннего равноденствия в четверг, 20 марта, природа вновь запустит механизм потепления. Выходные, 22 и 23 марта, на большей части Русской равнины ожидаются малооблачными, тихими и комфортным с апрельскими показателями температуры в плюс 7-10 градусов.

Ранее синоптики Гидрометцентра сообщили, что в среду, 19 марта, в столице ожидается температура от 2 до 4 градусов тепла, по области от 0 до плюс 5 градусов.

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