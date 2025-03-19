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07:49, 19 марта 2025Экономика

Москвичам рассказали о погоде в среду

Гидрометцентр: В среду ожидается облачная с прояснениями погода
Мария Черкасова

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Облачная с прояснениями погода, осадки и до плюс 5 градусов Цельсия ожидается в среду, 19 марта, в Москве и Подмосковье. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Осадки ожидаются небольшие, также на дорогах будет присутствовать гололедица. Температура воздуха в Москве составит от 2 до 4 градусов тепла, по области от 0 до плюс 5 градусов. Ветер юго-западный 7–12 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.

По словам главного специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, погоду в столичном регионе сформирует приближающийся с северо-запада теплый атмосферный фронт. Он постепенно закроет небо плотными облаками, осадки в виде мокрого снега и дождя пройдут во второй половине дня вызовет. Гололедица местами сохранится в первой половине дня. Ожидаются процессы роста температуры.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что теплая погода вернется в Москву в выходные, 22 и 23 марта. Столбики термометров покажут 8-10 градусов тепла.

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