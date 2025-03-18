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14:59, 18 марта 2025Экономика

Москвичам назвали срок возвращения весны

Синоптик Шувалов: Весенняя погода вернется в Москву в выходные
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»

Теплая погода вернется в Москву в выходные, 22 и 23 марта. Сроки наступления весенней погоды назвал жителям столицы руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, пишет RT.

По словам синоптика, ночь на среду, 19 марта, будет еще морозной, а днем воздух прогреется выше нуля. «В четверг у нас повышение температуры. Нулевая ночью, днем до плюс 5-7 градусов. В пятницу до плюс 7-9 градусов», — рассказал Шувалов.

В выходные столбики термометров покажут 8-10 градусов тепла. Случится возвращение ранневесенней погоды, ожидает метеоролог. «Осадков в эти дни не ожидается. Cнег в пятницу сойдет», — добавил синоптик.

Ранее специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что жители столицы пережили самую холодную ночь. Холоднее всего оказалось на границе с Калужской областью, в Наро-Фоминске, где температура опустилась до отметки минус 12,5 градуса.

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