Москвичам назвали срок возвращения весны

Синоптик Шувалов: Весенняя погода вернется в Москву в выходные

Теплая погода вернется в Москву в выходные, 22 и 23 марта. Сроки наступления весенней погоды назвал жителям столицы руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, пишет RT.

По словам синоптика, ночь на среду, 19 марта, будет еще морозной, а днем воздух прогреется выше нуля. «В четверг у нас повышение температуры. Нулевая ночью, днем до плюс 5-7 градусов. В пятницу до плюс 7-9 градусов», — рассказал Шувалов.

В выходные столбики термометров покажут 8-10 градусов тепла. Случится возвращение ранневесенней погоды, ожидает метеоролог. «Осадков в эти дни не ожидается. Cнег в пятницу сойдет», — добавил синоптик.

Ранее специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что жители столицы пережили самую холодную ночь. Холоднее всего оказалось на границе с Калужской областью, в Наро-Фоминске, где температура опустилась до отметки минус 12,5 градуса.