В Москве прошла самая холодная ночь

Синоптик Позднякова: Прошедшая ночь в Москве оказалась самой холодной за март

Ночь на вторник, 18 марта, оказалась самой холодной за месяц в Москве и области. Об этом в Telegram-канале сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

При ясной и штилевой погоде воздух в столичном регионе остыл почти до зимних значений, и, как это бывает в условиях антициклона, минимальная температура сильно различалась по территории. Теплее всего было в центре Москвы, Балчуге, — там столбики термометров показывали минус 4,2 градуса. В районе МГУ было минус 6,9 градуса, на ВДНХ — минус 7,5 градуса.

Холоднее всего оказалось на границе с Калужской областью, в Наро-Фоминске, где температура опустилась до отметки минус 12,5 градуса. В ближнем Подмосковье в пониженных местах и у берегов рек температура оказалась ниже минус 12 градусов. Например, в Звенигороде был отмечен минимум в минус 13,6 градуса.

Ранее синоптики предупредили, что во вторник, 18 марта, воздух не прогреется выше плюс 2 градусов. На дорогах будет гололедица.