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22:38, 19 марта 2025Культура

Муфтий Башкирии высказался о предсказаниях в «Симпсонах»

Муфтий Башкирии Биргалин: людей готовят к катаклизмам с помощью «Симпсонов»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Кадр: «Симпсоны»

Глава Духовного управления мусульман Башкортостана Айнур Биргалин высказался о предсказаниях в «Симпсонах». Об этом сообщает «Газета.ру».

По его словам, с помощью мультсериала «закулисные дирижеры» не предсказывают будущее, а готовят человечество к пандемиям и другим катаклизмам. «Это не предсказания, а целенаправленная работа определенных сил, которые через массовую культуру закладывают определенные смыслы, тестируют реакции общества и подготавливают людей к тем или иным событиям», — заявил он.

Муфтий Башкирии считает, что многие важные события, которые происходят в мире, сначала «обкатываются» в кино, сериалах и мультфильмах. По его словам, таким образом людей «подготавливают, программируют их восприятие».

В октябре председатель муфтията Дагестана Абдулла Салимов заявил, что родителям нужно уделять больше внимания своим детям, чтобы на них не влияли деструктивные силы в интернете, подобные квадробингу.

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