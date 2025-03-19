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08:00, 19 марта 2025Интернет и СМИ

Мужчина бросил курить и заметил странное изменение

Юлия Герасимова (редактор)

Фото: @mildlyinteresting / Reddit

Пользователь Reddit под ником Kindly-Pineapple-585 поделился фотографией своего кактуса и отметил, что растение изменилось после того, как он бросил курить. В комментариях многих удивило то, что произошло с кактусом.

Мужчина опубликовал снимок, на котором видно наполовину потемневший кактус. Он объяснил, что раньше растение было полностью темным, но начало светлеть после того, как он бросил курить.

«А теперь представь свои стены, которые теперь нужно оттереть», «Это фото должно использоваться в качестве рекламы против курения», «Поздравляю с тем, что бросил курить. Лично я это сделал больше двух лет назад», — написали в комментариях под постом.

Другие пользователи решили дать совет по уходу за колючим растением и призвали давать ему больше солнечного света. «Мой отец курил в квартире всю жизнь (...) Когда мы прибирались в его комнате и сняли картину в рамке со стены, увидели, что кусок стены за картиной был белый, а сама стена желтая», — добавил еще один комментатор.

Ранее пользователи Reddit рассказали, чем занимаются во время долгих походов в душ. По словам участников обсуждения, сами ванные процедуры сопровождаются воображаемыми концертами и мыслями о реальности бытия.

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