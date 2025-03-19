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17:46, 19 марта 2025Из жизни

Мужчина украл легендарные красные туфельки и не дожил до суда

Американец украл башмачки из фильма «Волшебник страны Оз» и умер безнаказанным
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

В понедельник, 17 марта, были сняты все обвинения против американца, укравшего легендарные красные туфельки Дороти из голливудского фильма «Волшебник страны Оз». Об этом пишет NBC News.

77-летний Джерри Хал Салитерманн был признан виновным в краже башмачков в мае 2024 года. Вместе с сообщником он в 2005 году украл пару рубиново-красных туфель из музея Джуди Гарленд в ее родном городе Гранд-Рапидс, штат Миннесота, исполнительницы роли Дороти в экранизации 1939 года. Это была единственная сохранившаяся пара из четырех, которые Гарленд носила на съемках. Местонахождение туфель оставалось неизвестным на протяжении 13 лет после кражи, пока ФБР не получило наводку от информатора.

В ходе операции туфли вернули владельцу, а Салитерманна и его сообщника Терри Джона Мартина арестовали. В мае 2024 года обоих мужчин обвинили в краже произведения искусства и давлении на свидетелей. На заседании в январе 2025 Салитерманн, по информации прокуратуры, собирался признать свою вину. Однако из-за резкого ухудшения здоровья, вызванного хроническим легочным заболеванием и последующим сепсисом, оно было отложено. В итоге преступник не дожил до суда и остался безнаказанным. В связи со смертью с него сняли все обвинения.

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В декабре возвращенные туфельки были проданы на аукционе за рекордные 32,5 миллиона долларов (2,7 миллиарда рублей). Это сделало их самым ценным сувениром из фильма, когда-либо проданным с молотка.

Ранее сообщалось, что самый крупный золотой слиток, когда-либо найденный в Британии, не смогли продать на аукционе. Эксперты оценили его в 40 тысяч фунтов стерлингов.

Вот это да!
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