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10:53, 19 марта 2025Россия

На подмосковной трассе загорелась фура с машинами на 18 миллионов рублей и попала на видео

На трассе в Серпухове загорелась фура с шестью автомобилями Haval
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

На трассе А108 в подмосковном Серпухове загорелась фура, перевозившая шесть новых автомобилей Haval общей стоимостью примерно в 18 миллионов рублей. Видео с места происшествия опубликовал Mash в Telegram.

На кадрах видно оборудованную под перевозку автомобилей фуру, стоящую на обочине. Кабина грузовика отделена от прицепа с иномарками, часть которых объята пламенем. «Красиво горят. Ой, а жарко тут», — комментирует происходящее проезжавший мимо очевидец.

По информации издания, возгорание началось с одной из перевозимых иномарок, после чего пламя переместилось и на другие авто. По мнению водителя большегруза, причиной инцидента могло стать короткое замыкание.

На данный момент дорога оцеплена. Пострадавших нет. До приезда пожарных огонь пытались затушить оказавшиеся рядом автомобилисты.

Ранее сразу 14 машин сгорело на автохимчистке в Красноярском крае. Площадь пожара составила 725 квадратных метров.

ЖЗЛ
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