Почти полтора десятка машин сгорело на автохимчистке в российском регионе

Почти полтора десятка машин сгорело на автохимчистке в Красноярском крае. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в Telegram.
На опубликованных пресс-службой кадрах видно гаражный бокс с уничтоженной техникой. Характер повреждений позволяет предположить, что автомобили не подлежат восстановлению.
Площадь пожара составила 725 квадратных метров. При этом прибывшим на место сотрудникам удалось эвакуировать с охваченной огнем территории две машины.
Ранее аналогичный инцидент произошел в Хабаровском крае. Там при пожаре на автосервисе было уничтожено пять машин. Огнем было охвачено 600 квадратных метров.