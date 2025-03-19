На поиск похищенной ради выкупа юной россиянки направили 150 полицейских

Похищенную ради выкупа в Ачинске девочку ищут 150 полицейских и волонтеры

Девочку-подростка, которую похитили ради выкупа в полмиллиона рублей в Ачинске, ищут более 150 сотрудников полиции и волонтеры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главк МВД России по Красноярскому краю.

Для поиска юной россиянки созданы поисковые группы.

По предварительным данным, похищенная ушла из дома в неизвестном направлении около 16:00 во вторник, 18 марта. Спустя два часа на телефон ее отца пришло видеообращение дочери, в котором та просит передать неизвестным 500 тысяч рублей за свое освобождение.

Следователи уже возбудили уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 126 («Похищение заведомо несовершеннолетнего») УК РФ.

