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08:32, 19 марта 2025Силовые структуры

На поиск похищенной ради выкупа юной россиянки направили 150 полицейских

Похищенную ради выкупа в Ачинске девочку ищут 150 полицейских и волонтеры
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Неизвестные похитили юную россиянку и потребовали выкуп в полмиллиона рублей

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Девочку-подростка, которую похитили ради выкупа в полмиллиона рублей в Ачинске, ищут более 150 сотрудников полиции и волонтеры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главк МВД России по Красноярскому краю.

Для поиска юной россиянки созданы поисковые группы.

По предварительным данным, похищенная ушла из дома в неизвестном направлении около 16:00 во вторник, 18 марта. Спустя два часа на телефон ее отца пришло видеообращение дочери, в котором та просит передать неизвестным 500 тысяч рублей за свое освобождение.

Следователи уже возбудили уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 126 («Похищение заведомо несовершеннолетнего») УК РФ.

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