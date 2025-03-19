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07:18, 19 марта 2025Силовые структуры

Неизвестные похитили юную россиянку и потребовали выкуп в полмиллиона рублей

В Ачинске неизвестные потребовали выкуп в 500 тыс рублей за похищенную девочку
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Sander Sammy / Unsplash

Следователи возбудили уголовное дело по факту похищения 15-летней девочки в Ачинске. У ее родителей требуют выкуп в размере 500 тысяч рублей, об этом «Ленте.ру» сообщили в главке Следственного комитета России по Красноярскому краю и Хакасии.

В правоохранительные органы накануне обратилась мать девочки-подростка. По предварительным данным, похищенная ушла из дома в неизвестном направлении около 16:00 во вторник, 18 марта, а спустя два часа на телефон ее отца пришло видеообращение дочери. В нем девочка просила передать неизвестным полмиллиона рублей за свое освобождение.

Дело возбуждено по пункту «д» части 2 статьи 126 («Похищение заведомо несовершеннолетнего») УК РФ. Девочку ищут.

Следователи также публикуют приметы похищенной – рост 175 сантиметров, светлые волосы, голубые глаза и худощавое телосложение. Она была одета в белый пуховик с капюшоном, черные джинсы и черные кроссовки.

Ранее сотрудники силовых структур задержали двух мужчин, которые обвинили москвича в краже денег и похитили его на юго-востоке Москвы.

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