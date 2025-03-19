Родители похищенной 15-летней россиянки получили видео с ее извинениями

Неизвестные прислали родителям похищенной 15-летней девочки из Ачинска видео

Родителям похищенной 15-летней девочки из Ачинска прислали видео, на котором их дочь приносит извинения «Вагнеру». Об этом сообщает Baza и публикует запись.

На кадрах видна заплаканная девочка, сидящая на скамейке на кладбище. Она извиняется перед дядей Юрой по прозвищу Комар, которого обманула на 300 тысяч рублей под предлогом бронежилета, также она просит прощения у «Вагнера». После девочка сообщает, что ее забрал дядя Сережа.

Похитители потребовали с родителей 500 тысяч рублей за освобождение дочери. Ее сейчас ищут 150 полицейских и волонтеров. Возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, девочка ушла из дома в неизвестном направлении около 16:00 во вторник, 18 марта.