Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:38, 19 марта 2025Силовые структуры

Родители похищенной 15-летней россиянки получили видео с ее извинениями

Неизвестные прислали родителям похищенной 15-летней девочки из Ачинска видео
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Неизвестные похитили юную россиянку и потребовали выкуп в полмиллиона рублей

Родителям похищенной 15-летней девочки из Ачинска прислали видео, на котором их дочь приносит извинения «Вагнеру». Об этом сообщает Baza и публикует запись.

На кадрах видна заплаканная девочка, сидящая на скамейке на кладбище. Она извиняется перед дядей Юрой по прозвищу Комар, которого обманула на 300 тысяч рублей под предлогом бронежилета, также она просит прощения у «Вагнера». После девочка сообщает, что ее забрал дядя Сережа.

Похитители потребовали с родителей 500 тысяч рублей за освобождение дочери. Ее сейчас ищут 150 полицейских и волонтеров. Возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, девочка ушла из дома в неизвестном направлении около 16:00 во вторник, 18 марта.

    Обсудить
    Продолжение в новости Похитители отправили родителям второе видео с пропавшей в Ачинске девочкой
    Последние новости

    Под Красноярском неизвестные похитили 15-летнюю школьницу. Ее родителям отправили видео с кладбища и требуют полмиллиона рублей

    В США дали оценку Трампу после беседы с Путиным

    Захарова назвала маразмом планы Великобритании и ЕС по активам России

    В Starlink появился самый дешевый тариф

    Украинские мошенники по новой схеме обманули российскую пенсионерку на 1,3 миллиона рублей

    Похитители отправили родителям второе видео с пропавшей в Ачинске девочкой

    Бывший возлюбленный Кендалл Дженнер снялся в рекламе без штанов

    В России предложили ввести минимальные цены на специи

    Минфин оценил идею ввода платежного роуминга для QR-кодов

    Звезда популярного телешоу попал в больницу после жестокого нападения домашнего животного

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше