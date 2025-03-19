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10:24, 19 марта 2025Силовые структуры

Пропавшая в Красноярском крае россиянка сама записала видео о своем похищении

СК: Пропавшая в Ачинске девочка сама доехала до кладбища и записала видео отцу
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Родители похищенной 15-летней россиянки получили видео с ее извинениями

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Девочка-подросток, пропавшая в Ачинске, самостоятельно доехала на такси до кладбища и записала видео о своем похищении. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель главка Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова.

По данным ведомства, на кладбище, где похищенная предположительно записала свое обращение, были обнаружены только ее следы. Водитель такси, который подвозил девочку, также подтвердил, что та села в машину около одного из домов в Ачинке и ехала на кладбище одна. При этом во время поездки подросток пользовался телефоном и наушниками.

Сейчас сотрудниками СК отрабатываются все версии исчезновения девочки. Ее ищут более 150 сотрудников полиции и волонтеры.

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