Пропавшая в Красноярском крае россиянка сама записала видео о своем похищении

СК: Пропавшая в Ачинске девочка сама доехала до кладбища и записала видео отцу

Девочка-подросток, пропавшая в Ачинске, самостоятельно доехала на такси до кладбища и записала видео о своем похищении. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель главка Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова.

По данным ведомства, на кладбище, где похищенная предположительно записала свое обращение, были обнаружены только ее следы. Водитель такси, который подвозил девочку, также подтвердил, что та села в машину около одного из домов в Ачинке и ехала на кладбище одна. При этом во время поездки подросток пользовался телефоном и наушниками.

Сейчас сотрудниками СК отрабатываются все версии исчезновения девочки. Ее ищут более 150 сотрудников полиции и волонтеры.

