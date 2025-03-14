Двое мужчин обвинили москвича в хищении денег и похитили его

Двое мужчин похитили москвича и сломали ему ребра, обвинив в краже денег

Сотрудники силовых структур задержали двух мужчин, которые обвинили москвича в краже денег и похитили его на юго-востоке Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке МВД России.

По данным ведомства, накануне в полицию позвонил свидетель преступления. Он сообщил, что двое неизвестных подошли к мужчине, насильно посадили его в машину и скрылись. Направленные на место силовики смогли установить номер авто и путь его следования, а затем прибыли к подъезду жилого дома на Окской улице.

Там они обнаружили потерпевшего и двух иногородних мужчин в возрасте 26 и 30 лет. В отношении последних возбудили уголовное дело по статье 126 («Похищение человека») УК РФ, а их жертву госпитализировали с закрытыми переломами ребер.

По версии следствия, злоумышленники подошли к 35-летнему москвичу на улице, избили и обвинили в хищении 90 тысяч рублей. Затем силой усадили его в автомобиль и вывезли в вышеуказанный подъезд, где продолжили избивать.

Ранее в Башкирии двое мужчин похитили девушку на улице и увезли ее на автомобиле марки Land Cruiser.