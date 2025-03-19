ГБР Украины обвинило генерала ВСУ в больших потерях личного состава

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины обвинило генерала Вооруженных сил Украины (ВСУ) в больших потерях личного состава. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

Имя генерала не раскрывается. Утверждается, что с марта 2023 года по сентябрь 2024 года он командовал 23-м отдельным стрелковым батальоном, которое понесло большие потери под Харьковом и Лиманом.

Военачальника обвиняют в бездействии, которое привело к большим потерям, массовому дезертирству и утрате боеспособности его подразделения. В отношении генерала возбуждено дело о халатности, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко опроверг слова главкома ВСУ Александра Сырского о перегруппировке войск в Курской области. «Никакой перегруппировки не было. Это больше напоминало бегство и панику», — сказал он.