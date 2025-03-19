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04:55, 19 марта 2025Бывший СССР

На Украине возбудили уголовное дело в отношении генерала ВСУ

ГБР Украины обвинило генерала ВСУ в больших потерях личного состава
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Hennadii Minchenko / Keystone Press Agency / Global Look Press

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины обвинило генерала Вооруженных сил Украины (ВСУ) в больших потерях личного состава. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

Имя генерала не раскрывается. Утверждается, что с марта 2023 года по сентябрь 2024 года он командовал 23-м отдельным стрелковым батальоном, которое понесло большие потери под Харьковом и Лиманом.

Военачальника обвиняют в бездействии, которое привело к большим потерям, массовому дезертирству и утрате боеспособности его подразделения. В отношении генерала возбуждено дело о халатности, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко опроверг слова главкома ВСУ Александра Сырского о перегруппировке войск в Курской области. «Никакой перегруппировки не было. Это больше напоминало бегство и панику», — сказал он.

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