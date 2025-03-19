На ЗАЭС прокомментировали договоренности касательно ударов по инфраструктуре

Представитель ЗАЭС Яшина: Отказ от ударов по инфраструктуре вызывает оптимизм

Предложенный в ходе телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа отказ от ударов по объектам энергетической инфраструктуры вызывает оптимизм. Об этом РИА Новости заявила директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Евгения Яшина.

«Договоренности не бить по энергетической инфраструктуре внушают осторожный оптимизм. Мы не раз говорили, что ни жители Энергодара, ни ЗАЭС не должны становиться объектом террористических атак», — подчеркнула представитель станции.

Яшина понадеялась на соблюдение договоренностей и указала на предыдущие обстрелы ЗАЭС и города-спутника Энергодара Вооруженными силами Украины (ВСУ). Директор по коммуникациям ЗАЭС отметила, что обстрелы со стороны ВСУ несли непосредственную угрозу безопасности станции.

Ранее Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней.