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10:01, 19 марта 2025Бывший СССР

На ЗАЭС прокомментировали договоренности касательно ударов по инфраструктуре

Представитель ЗАЭС Яшина: Отказ от ударов по инфраструктуре вызывает оптимизм
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Предложенный в ходе телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа отказ от ударов по объектам энергетической инфраструктуры вызывает оптимизм. Об этом РИА Новости заявила директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Евгения Яшина.

«Договоренности не бить по энергетической инфраструктуре внушают осторожный оптимизм. Мы не раз говорили, что ни жители Энергодара, ни ЗАЭС не должны становиться объектом террористических атак», — подчеркнула представитель станции.

Яшина понадеялась на соблюдение договоренностей и указала на предыдущие обстрелы ЗАЭС и города-спутника Энергодара Вооруженными силами Украины (ВСУ). Директор по коммуникациям ЗАЭС отметила, что обстрелы со стороны ВСУ несли непосредственную угрозу безопасности станции.

Ранее Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней.

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