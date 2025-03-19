ЕС представил свою стратегию милитаризации

Еврокомиссия представила план по милитаризации Евросоюза до 2030 года

Европейская комиссия (ЕК) представила Белую книгу по европейской обороне. В документе изложен план милитаризации Евросоюза (ЕС) до 2030 года, сообщает ЕК на официальном сайте.

«Европа готова активизироваться. Мы должны инвестировать в оборону, укреплять наши возможности и использовать проактивный подход к безопасности», — заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Отдельным пунктом в стратегии прописана «поддержка Украины путем увеличения военной помощи и более тесной интеграции европейской и украинской военной промышленности». Кроме того, в план милитаризации вошла идея по созданию единого рынка вооружений в ЕС.

18 марта фон дер Ляйен заявила, что к 2030 году Европа должна иметь сильную оборонную позицию. Она отметила, что членам ЕС следует больше инвестировать в противовоздушную и противоракетную оборону, артиллерийские системы, боеприпасы и ракеты.