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13:36, 19 марта 2025Мир

На Западе признали правоту Трампа по Украине

Профессор Куперман: Слова Трампа по конфликту на Украине правдивы
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Слова президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине во многом правдивы, так как Киев и бывшая администрация Джо Байдена ответственны за эскалацию ситуации. Об этом заявил профессор Техасского университета Алан Куперман в статье для газеты The Hill.

«Я редко соглашаюсь с президентом Трампом, но его последние противоречивые заявления об Украине в целом правдивы», — отметил исследователь.

Куперман подчеркнул, что Украина с 2015 года отказывалась выполнять Минские соглашения и лишь наращивала импорт оружия из стран Запада — все это происходило вопреки предупреждениям со стороны России. Он также указал, что Байден эскалировал ситуацию, так как пообещал президенту Владимиру Зеленскому военную помощь.

Ранее Трамп заявил, что конфликт на Украине может перерасти в третью мировую войну. Он указал, что в результате боевых действий страдают многие люди и Соединенные Штаты не должны оставаться к этому равнодушными.

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