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12:50, 19 марта 2025Мир

Трамп раскрыл опасения по поводу конфликта на Украине

Трамп: Конфликт на Украине может перерасти в третью мировую войну
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Jim Watson / Pool / Reuters

Конфликт на Украине может перерасти в третью мировую войну. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью Washington Examiner.

«Гораздо важнее то, что люди страдают. Они не из нашей страны, но это вполне может стать третьей мировой войной в какой-то момент», — сказал американский лидер.

Ранее Трамп сообщил, что американские солдаты не участвуют в конфликте на Украине. Трамп назвал идею их вовлечения в конфликт «абсурдным», так как это привело бы к третьей мировой.

18 марта американский лидер объявил о запуске процесса по достижению мира на Украине. Он отметил, что боевые действия на Украине не начались бы, если бы он стал президентом в 2020 году.

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