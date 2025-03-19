Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:05, 19 марта 2025Мир

Трамп объяснил отсутствие американских солдат на Украине

Трамп заявил, что американские солдаты не участвуют в конфликте на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Thomas Mukoya / Reuters

Американские солдаты не участвуют в конфликте на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

«Сейчас в этом не участвуют американские солдаты. Но они могли бы быть вовлечены, и все привело бы к Третьей мировой войне, что было бы совершенно абсурдно, но ведь в мире происходят странные вещи», — объяснил отсутствие американских военных на Украине глава США.

Ранее Трамп раскрыл необычную деталь разговора с российским лидером Владимиром Путиным — по его словам, президент РФ не просил у него прекратить поставки оружия Украине. Он также назвал разговор с президентом РФ «замечательным». По словам Трампа, диалог «о многих вещах» длился около двух часов.

Путин и Трамп 18 марта провели телефонный разговор, который продолжался более двух часов. Руководители двух государств обменялись мнениями о прекращении украинского конфликта.

    Обсудить
    Последние новости

    Трамп рассказал о преимуществе России на поле боя

    Мошенники начали переводить россиянам деньги

    Новый начальник генштаба Украины объявлен в розыск в России

    Муж с женой вырезали нерожденного ребенка из живота 16-летней знакомой

    В Британии назвали две способные закончить украинский конфликт страны

    ВСУ атаковали нефтебазу в российском городе

    Трамп объяснил отсутствие американских солдат на Украине

    США опубликовали документы об убийстве Кеннеди

    Кандидат в президенты Польши разгромил выставку ЛГБТ

    Ученые назвали парадоксальный способ стать счастливым

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше