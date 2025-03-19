Трамп раскрыл необычную деталь разговора с Путиным

Трамп: Путин не просил у меня прекратить поставки оружия Украине

Президент США Дональд Трамп раскрыл необычную деталь разговора с российским лидером Владимиром Путиным — по его словам, президент РФ не просил у него прекратить поставки оружия Украине. Об этом Трамп рассказал в интервью телеканалу Fox News.

«Путин не требовал прекратить оказание помощи Украине. Мы вообще не обсуждали этот вопрос», — сообщил глава Белого дома.

Он также назвал разговор с президентом РФ «замечательным». По словам Трампа, диалог «о многих вещах» длился около двух часов.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио подвел итоги переговоров Путина и Трампа. «Президент Трамп вновь прокладывает путь к миру», — высказался он.