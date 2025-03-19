В США подвели итоги переговоров Путина и Трампа

Госсекретарь США Рубио заявил о лидирующей роли Трампа на пути к миру

Президент США Дональд Трамп берет на себя лидирующую роль в деле достижения мира. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио, передает РИА Новости.

Дипломат высказался о прошедших переговорах главы Белого дома с российским лидером Владимиром Путиным. «Президент Трамп вновь прокладывает путь к миру», — посчитал он.

Путин и Трамп 18 марта провели телефонный разговор, который продолжался более двух часов. Руководители двух государств обменялись мнениями о прекращении украинского конфликта. Среди практических итогов — то, что Путин поддержал предложения главы Белого дома о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней.