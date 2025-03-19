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00:38, 19 марта 2025Мир

На Западе рассказали о попытках «сломать» Украину из-за России

TOK FM: Украину ломают через колено, вынуждая согласиться на условия России
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Carl Court / Pool / Reuters

Украину «ломают через колено», вынуждая согласиться на условия России по завершению конфликта. Об этом заявила эксперт Агнешка Брыц в разговоре с польским изданием Tok FM.

По ее словам, американский президент Дональд Трамп в переговорах по украинскому конфликту руководствуется исключительно собственными интересами, поэтому ему безразлично, сохранит ли Киев территории и суверенитет. «Реальность такова, что украинская сторона в этом треугольнике — самая слабая сторона», — отметила Брыц.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев верит, что с Трампом сможет добиться справедливого и прочного мира. Он также отметил, что украинская сторона не препятствует достижению мира и ждет заявления президента России Владимира Путина.

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