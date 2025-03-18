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11:32, 18 марта 2025Бывший СССР

Украина заявила о вере в Трампа

Сибига: Украина верит, что с Трампом добьется справедливого мира
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Carlos Barria / Reuters

Украина верит, что с президентом США Дональдом Трампом сможет добиться справедливого и прочного мира. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает Reuters.

На конференции в Нью-Дели он также сообщил, что Украина ждет ясности в мирном процессе после разговора между Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Он добавил, что Киев не препятствует достижению мира и ждет заявления Путина.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что желание Евросоюза вести параллельную США активность по урегулированию конфликта на Украине может навредить. Так он отреагировал на озвученное президентом Украины Владимиром Зеленским по итогам разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном условие возможного перехода к прекращению огня.

До этого газета The New York Times сообщила, что в офисе Зеленского встревожились из-за поддержки США присоединения Одессы к России. Издание отмечает, что в Белом Доме оставят России право сохранить Крым «безусловно».

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